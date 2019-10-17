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В Россию придут холода 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
На Россию надвигается похолодание, наиболее резко оно проявится в Западной Сибири. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, пишет «Российская газета». По словам Паршиной, среднесуточная температура в Сибири будет около нуля градусов.
В Алтайском крае ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. В Красноярском крае холодный фронт прогнозируется 17 и 18 октября, к концу недели температура на юге региона составит 6-11 градусов днем и от нуля до минус 5 ночью. На севере Якутии пройдет сильный снег.
В Центральном федеральном округе 17 октября ожидается североатлантический циклон с теплым воздухом — он прогреется до 11-16 градусов, в том числе и в Москве. Ночью — плюс 3-8 градусов. В Ленобласти, Псковской и Новгородской областях днем —от четырех до 9 градусов, в пределах нормы. В центральном Черноземье потеплеет почти до 20 градусов.
В районе Краснодарского края — в Сочи — потеплеет до 25 градусов. В Туапсе и Геленджике, согласно прогнозу, будет 19, в Алуште 18, в Ялте — 19 градусов. В Крыму не будет осадков, днем воздух прогреется до 22-27 градусов.
Хорошая погода установится на юге европейской территории. Дневная температура на Черноморском побережье — до 28 градусов, в районе Сочи — до 25 градусов. Температура морской воды там составит около 20 градусов. В Туапсе и Геленджике плюс 19, в Алуште 18 градусов, в Ялте плюс 19 градусов. В Крыму погода без осадков, днем 22-27 градусов, однако местами там усилится ветер до 15 метров в секунду.
20 сентября Гидрометцентр сообщал, что температура воздуха в России в ближайший отопительный сезон с октября по март будет около или выше нормы. Она превысит нормальные значения за полярным кругом, но на юге Сибири и Дальнего Востока, наоборот, будет холоднее, чем обычно. При этом в Якутии ожидается холодный январь, но в целом по России температуры сохранятся на уровне нормы. В Центральном федеральном округе февраль будет холоднее, чем в прошлом году.
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Комментарии5
Погода , Видео , Общество , Людмила Паршина , "Российская газета" , Алтайский Край , Красноярский Край , Республика Саха (Якутия)
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