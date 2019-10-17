Москвичам пообещали рекордное тепло

Температура воздуха в Москве в четверг приблизится к рекордной

Температура воздуха в Москве в четверг приблизится к рекордной, сообщает центр погоды «Фобос».

«Предстоящий день обещает быть не по сезону теплым. Столичный регион окажется в теплом секторе циклона, и солнечные лучи вместе с южными ветрами могут повысить температуру воздуха до плюс 15-17. А это совсем рядом с суточным рекордом максимальной температуры воздуха, который был установлен в далеком 1889 г. и составляет плюс 17,4», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, за последние 70 лет, с тех пор когда наблюдения за погодой ведутся на метеостанции ВДНХ, последний раз так тепло было в прошлом, 2018 г. Тогда воздух прогрелся до плюс 16,4.

Отмечается также, что сегодняшняя ночь стала одной из самых теплых ночей октября. Минимальная температура воздуха составила плюс 7,8, такие значения на 5-6 градусов выше средних многолетних.