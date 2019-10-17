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Погода в Москве: четверг стал самым теплым днем октября 

РИА Новости + ещё 13 49 минут назад
Четверг стал самым теплым днем октября
Фото: РИА Недвижимость
Суточный рекорд тепла установлен в Москве в четверг, температура воздуха поднялась до 17,8 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В 14.00 температура воздуха в Москве повысилась до плюс 17,8 градусов, установив новый суточный рекорд максимальной температуры", — сказала Позднякова.
Она отметила, что это не окончательная цифра.
"Это срочные наблюдения, которые проводятся каждый час, а максимальная температура определяется по максимальному термометру, который снимается в 18.00, но рекорд уже состоялся", — добавила синоптик.
По данным синоптиков, до сегодняшнего дня рекорд для 17 октября принадлежал 1889 году, он составлял плюс 17,4 градуса.
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Погода , Новости Москвы , Татьяна Позднякова , РИА Новости
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