Погода в Москве: четверг стал самым теплым днем октября

Суточный рекорд тепла установлен в Москве в четверг, температура воздуха поднялась до 17,8 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова

"В 14.00 температура воздуха в Москве повысилась до плюс 17,8 градусов, установив новый суточный рекорд максимальной температуры", — сказала Позднякова.

Она отметила, что это не окончательная цифра.

"Это срочные наблюдения, которые проводятся каждый час, а максимальная температура определяется по максимальному термометру, который снимается в 18.00, но рекорд уже состоялся", — добавила синоптик.

По данным синоптиков, до сегодняшнего дня рекорд для 17 октября принадлежал 1889 году, он составлял плюс 17,4 градуса.