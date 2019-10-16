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В Москве зафиксировали первые заморозки 

Рамблер + ещё 1 22 минуты назад
Первые заморозки были зафиксированы в Москве. Об этом сообщает «Гисметео».
Минувшей ночью на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура ниже 0 градусов, -0,3. Нынешней осенью это произошло впервые. При этом в центре столицы заморозков сегодня не было — ночной минимум, зафиксированный на метеостанции «Балчуг», составил +2,2 градуса.
Тем временем в подмосковных Луховицах температура воздуха опускалась до −3 градусов. Это минимум по всей Московской области.
Ближайшей ночью, как сообщал «Рамблер», Гидрометцентр России не прогнозирует заморозков ни в Москве, ни в Московской области. Ночная температура в столице не опустится ниже +6 градусов, по области — ниже +3.
Днем в четверг столбики термометров в Москве достигнут максимум +16 градусов. В этот день будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ночь на пятницу будет теплее предыдущей, не выше +11, а день — холоднее, до +14.
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Погода , Видео , Новости Москвы
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