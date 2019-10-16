В Москве зафиксировали первые заморозки

Первые заморозки были зафиксированы в Москве . Об этом сообщает «Гисметео».

Минувшей ночью на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура ниже 0 градусов, -0,3. Нынешней осенью это произошло впервые. При этом в центре столицы заморозков сегодня не было — ночной минимум, зафиксированный на метеостанции «Балчуг», составил +2,2 градуса.

Тем временем в подмосковных Луховицах температура воздуха опускалась до −3 градусов. Это минимум по всей Московской области.

Ближайшей ночью, как сообщал «Рамблер», Гидрометцентр России не прогнозирует заморозков ни в Москве, ни в Московской области. Ночная температура в столице не опустится ниже +6 градусов, по области — ниже +3.

Днем в четверг столбики термометров в Москве достигнут максимум +16 градусов. В этот день будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ночь на пятницу будет теплее предыдущей, не выше +11, а день — холоднее, до +14.