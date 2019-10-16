Москвичам сообщили о первых заморозках

Погода в Москве: «Гисметео» сообщило о первых заморозках в Москве

В ночь на 16 октября в Москве официально отмечены первые заморозки, сообщает погодный сервис «Гисметео».

«На опорной московской метеостанции ВДНХ температура впервые в этом сезоне перешла через 0. Ранним утром с минимального термометра было снято показание -0,3», — говорится в сообщении на сайте «Гисметео».

Там добавили также, что центра Москвы заморозки пока не коснулись.

«На «Балчуге» ночной минимум составил +2,2. По области самая низкая температура минувшей ночи отмечена в Луховицах (-3,0)», — говорится в сообщении.

Тем временем заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что температурные аномалии ожидаются в России в ноябре.

«Ниже нормы температура будет в Краснодарском крае, южной части Крыма, а также за Уралом — это Иркутская область и Забайкалье. Примерно на один градус ниже нормы. Относительно прохладная погода для этих территорий», — передает ТАСС слова Паршиной.

Она отметила также, что выше нормы на один градус температура прогнозируется в большинстве регионов. В частности, в московском регионе, Ленинградской области, Поволжье, некоторых районах Якутии, Приморья, Хабаровского края, на Урале.

Паршина рассказала, что прогноз является предварительным, его вероятность — около 70%. Более точный прогноз на ноябрь Гидрометцентр даст в конце октября.