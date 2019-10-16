Ноябрь согреет россиян

Мягкий ноябрь: в Россию вернется тепло

Жители многих регионов России могут ждать теплой погоды в ноябре, рассказали в Гидрометцентре. В следующем месяце столбики термометров будут подниматься выше среднестатистических значений в европейской части России, а также в северных регионах страны и в Приморье. Не станет исключением из общей тенденции и Москва

В европейской части России, а также в северных регионах страны грядущий ноябрь окажется теплее, чем обычно — приводит «Российская газета» слова заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной

В следующем месяце столбики термометров будут подниматься выше среднестатистических значений в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в также в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа, в большинстве южных территорий, передает ФАН.

Не исключено, что последний месяц нынешней осени будет необычно теплым и на Дальнем Востоке, в Якутии , в прибрежных районах Приморского, Хабаровского краев, на большей части Магаданской области и на Камчатке. Не станет исключением из общей тенденции и Московский регион.

«Среднемесячная температура ноября для Москвы — минус 1,2 градуса. Ночные температуры составляют от минус 1 до минус 6, а дневные — от минус 2 до плюс 3 градусов. При похолоданиях температура ночью может понижаться до -15, и днем может быть -10. Но пока такого не предвидится», — подытожила специалист.

Чуть ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал, что зимний период постепенно сокращается в средней полосе России и, соответственно, происходит постепенное увеличение летнего.

Он отмечал, что уменьшается промежуток времени между периодом установления отрицательных показателей температуры и периодом, когда столбики термометров устойчиво держатся выше нуля.

Вильфанд обращал внимание на то, что в Москве средние январские температуры повысились на два градуса. Вместе с ними растут и показатели термометров летом. Но это происходит не так стремительно, как в случае с зимним периодом.

«В январе изменчивость температур в два раза выше, чем в июле, потому что мало солнца. Летом солнце нагревает даже холодный воздух. Поэтому сильные колебания температур редкость», — пояснял метеоролог.

Тот факт, что период года, когда устанавливаются отрицательные значения температуры воздуха, сокращается, подтверждает ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова

«Действительно, это так. В какие-то отдельные годы будет наблюдаться и обратная картина», — уверена эксперт.

Макарова считает, что такое погодное изменение, как повышение температуры воздуха, связано с изменениями климата и повышением глобальной температуры.

«Много признаков изменения климата и глобального потепления, в том числе увеличение повторяемости волн тепла, повышение ночной температуры, увеличение безморозного периода, смещение климатических зон к северу, более изменчивая погода», — рассказала метеоролог.

Изменение климата многие наблюдают своими глазами, ориентируясь не только на показания термометров и прогнозы синоптиков. В начале нынешнего месяца организация Eagle Wings Foundation опубликовала на своем канале видео, которое было заснято на прикрепленную к орлу по кличке Виктор камеру.

Птица пролетела над горными вершинами Альп и сняла последствия климатических изменений в этом регионе.

Виктор также пролетел над постройками, которые располагаются на вершинах гор и раньше были покрыты снегом. На кадрах ролика видно сильное таяние снега и ледников.