Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан

Глава КНДР Ким Чен Ын поднялся на гору Пэктусан, которая является самой высокой на Корейском полуострове и считается у местных жителей священной, передает ТАСС.

Как сообщается, он «поднялся на гору на белом кон