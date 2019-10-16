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Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан
Газета.Ru
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ещё 7
8 часов назад
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Газета.Ru
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Глава
КНДР
Ким Чен Ын
поднялся на гору Пэктусан, которая является самой высокой на Корейском полуострове и считается у местных жителей священной, передает ТАСС.
Как сообщается, он «поднялся на гору на белом кон