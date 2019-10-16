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Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан 

Газета.Ru + ещё 7 8 часов назад
Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан
Фото: Газета.Ru
Глава КНДР Ким Чен Ын поднялся на гору Пэктусан, которая является самой высокой на Корейском полуострове и считается у местных жителей священной, передает ТАСС.
Как сообщается, он «поднялся на гору на белом кон