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Погода в России: В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России 

Москва24 2 часа назад
Россию накрыло погодной аномалией
Фото: Москва 24/Антон Великжанин:
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха на большей части территории России превышает климатическую норму на четыре-шесть градусов.
По его словам, "сейчас практически вся Россия в удивительной аномалии". Так, в Омске был побит рекорд температуры для 10 октября — было выше 21 градуса, передает РИА Новости.
Вильфанд заметил, что такая высокая температура будет наблюдаться в ближайшие пять-шесть дней. Метеоролог добавил, что это связано с выносом теплых воздушных масс с юга.
Между тем в столичном регионе в воскресенье, 13 октября, будет облачная погода, небольшой дождь и до 13 градусов тепла. Как передает портал "Метеоновости", сохранится порывистый ветер.
Синоптики отмечают, что атмосферное давление повысится и в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 70–75 процентов.
Ранее Вильфанд заявил, что погодный режим говорит о постепенном переходе в новую "сезонную эпоху", которая называется "предзимье".
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Погода , Общество , РИА Новости , Омск
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