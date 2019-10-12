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Погода в Москве: МЧС предупредило о сильном ветре 

RT на русском + ещё 7 2 часа назад
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве в ближайшие часы ожидается усиление ветра порывами до 18 метров в секунду. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по российской столице.
«С 12.00 12 октября с сохранением до 00.00 13 октября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами 13-18 метров в секунду», — заявили в пресс-службе.
В спасательном ведомстве рекомендовали во время сильного ветра обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
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Погода , Новости Москвы , МЧС , РИА Новости
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