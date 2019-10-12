МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

Погода в Москве: МЧС предупредило о сильном ветре

Москве в ближайшие часы ожидается усиление ветра порывами до 18 метров в секунду. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по российской столице.

«С 12.00 12 октября с сохранением до 00.00 13 октября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами 13-18 метров в секунду», — заявили в пресс-службе.

В спасательном ведомстве рекомендовали во время сильного ветра обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Ранее в Москве и Московской области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.