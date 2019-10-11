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Погода в Москве: над столицей нависла «барическая пила» 

Мослента + ещё 1 2 часа назад
Над Москвой нависла «барическая пила»
Фото: РИА Новости
В Москве в пятницу, 11 октября, и до конца выходных ожидаются резкие скачки атмосферного давления и дожди. Воздух в эти дни прогреется до 12 градусов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.
По его словам, давление будет «скакать вверх и вниз» — такое состояние называют барической пилой. В пятницу ожидается 745 миллиметров ртутного столба, в субботу — 736, в воскресенье — снова 745. Специалист отметил, что в таких случаях ветер бывает умеренным и сильным.
10 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что самым теплым днем этой недели в столице станет воскресенье, 13 октября. По его словам, теплая погода установится в столице еще в субботу, однако в городе будут идти дожди.
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Погода , Новости Москвы , Григорий Березкин , Александр Синенков , Роман Вильфанд , РБК
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