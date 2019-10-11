Над Москвой нависла «барическая пила»

Погода в Москве: над столицей нависла «барическая пила»

Москве в пятницу, 11 октября, и до конца выходных ожидаются резкие скачки атмосферного давления и дожди. Воздух в эти дни прогреется до 12 градусов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова

По его словам, давление будет «скакать вверх и вниз» — такое состояние называют барической пилой. В пятницу ожидается 745 миллиметров ртутного столба, в субботу — 736, в воскресенье — снова 745. Специалист отметил, что в таких случаях ветер бывает умеренным и сильным.