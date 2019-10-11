Метеоролог назвал причину сильного ветра в Москве

Из-за скачков атмосферного давления в пятницу, 11 октября, и в ближайшие выходные в Москве образуется «барическая пила», которая провоцирует сильный ветер. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков

— Чередование погоды связано и с атмосферным давлением. В пятницу оно — 745 миллиметров ртутного столба и еще пока продолжает повышаться. В субботу понизится до 736 — это на 10 миллиметров ниже нормы. В воскресенье опять повысится. Это явление называют «барической пилой», — отметил синоптик.

Он добавил, что характерным признаком таких условий является усиление ветра.

По словам Синенкова, переменчивая погода устанавливается в регионе из-за перемещения воздушных масс с запада на восток, передает РБК.

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