Погода в России: Вильфанд объяснил аномальную погоду в РФ

Температура воздуха над большей частью территории России превышает климатическую норму на 4-6 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд

В настоящее время «удивительная аномалия» фиксируется практически на всей территории России, особенно в её азиатской части, отметил метеоролог в интервью РИА Новости.

"В Омске был побит рекорд температуры для 10 октября, температура была выше 21 градуса. Такая высокая температура в принципе будет в ближайшие 5-6 дней. Особенно это сказывается на юге азиатской территории, где температура — от 15 до 20 градусов", — заявил Вильфанд.

По его мнению, приход столь тёплой погоды связан с множеством факторов, которые привели к выносу тёплых воздушных масс с юга.

Ранее News.ru сообщал, что жители Москвы в выходные ощутят на себе череду резких перепадов атмосферного давления. Об этом предупредили метеорологи. Погода будет дождливой, а воздух, скорее всего, не прогреется выше +12 градусов. Метеозависимые люди смогли почувствовать скачки давления, и в ближайшие двое суток такая погодная особенность проявит себя в полной мере.