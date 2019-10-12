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Погода в России: Вильфанд объяснил аномальную погоду в РФ 

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Вильфанд объяснил аномальную погоду в РФ
Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press
Температура воздуха над большей частью территории России превышает климатическую норму на 4-6 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
В настоящее время «удивительная аномалия» фиксируется практически на всей территории России, особенно в её азиатской части, отметил метеоролог в интервью РИА Новости.
"В Омске был побит рекорд температуры для 10 октября, температура была выше 21 градуса. Такая высокая температура в принципе будет в ближайшие 5-6 дней. Особенно это сказывается на юге азиатской территории, где температура — от 15 до 20 градусов", — заявил Вильфанд.
По его мнению, приход столь тёплой погоды связан с множеством факторов, которые привели к выносу тёплых воздушных масс с юга.
Ранее News.ru сообщал, что жители Москвы в выходные ощутят на себе череду резких перепадов атмосферного давления. Об этом предупредили метеорологи. Погода будет дождливой, а воздух, скорее всего, не прогреется выше +12 градусов. Метеозависимые люди смогли почувствовать скачки давления, и в ближайшие двое суток такая погодная особенность проявит себя в полной мере.
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Комментарии1
Погода , Общество , Резкое похолодание , Роман Вильфанд , РИА Новости
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