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Погода в Москве: синоптики рассказали о возвращении тепла в Москву 

Rambler News Service + ещё 14 46 минут назад
Синоптики рассказали о возвращении тепла в Москву
Фото: РИА Новости
В ближайшие пять дней температура воздуха в Москве прогреется до 15-17 градусов тепла, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Я хочу поздравить москвичей, что суббота и воскресенье будут очень теплыми, будут выше нормы примерно на четыре градуса, температура будет 12-14 градусов. Шутка ли сказать, в середине октября. Такой температурный фон больше характерен для сентября… 14 октября прогнозируем 15-17 градусов и, вообще, в начале следующей недели первые три дня будут очень теплыми. Это будет последний всплеск теплой осени», — цитирует Вильфанда «РИА Новости».
Первую половину выходных столицу ждет дождливая и облачная погода, а в воскресенье синоптики ожидают кратковременные дожди.
Октябрьский холод вернется в Москву во второй половине следующей недели.
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Погода , Новости Москвы , РИА Новости
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