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В Курском детсаду тепло дают с опозданием уже 40 лет 

SM News 7 часов назад
В Курском детсаду тепло дают с опозданием уже 40 лет
Фото: SM News
Обратившиеся недовольны, что социальное учреждение подключают к теплу вместе с жилым фондом — на две недели позже остальных детских садов, школ и больниц:
«Задолбал дубак в курском детском саду «Сказка»! Всем социальным учреждениям области тепло стали давать с 25 сентября, у нас затопили только седьмого. Температура в помещении + 18 градусов. Руководство говорит, что по санитарным правилам это норма, здание качественной постройки и так хорошо прогревается за лето, что не успевает промерзнуть. Но сама ситуация —  не норма! Почему социальный объект с маленькими детьми включают в систему позже всех?  Садик старый, и проблема существует уже, наверное, лет 40»
Как удалось выяснить, здание детского сада последнее на ветке отопления, к которой подключены жилые многоэтажные дома.
В конце отопительной системы давление выше, чем на всей ветке, и включать ее оттуда опасно. По мнению специалистов «мастерских проектов», здание необходимо подключить к другой системе, либо построить для детского сада свою котельную. Но пока вопрос только в стадии обсуждения.
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