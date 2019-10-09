В Курском детсаду тепло дают с опозданием уже 40 лет

Обратившиеся недовольны, что социальное учреждение подключают к теплу вместе с жилым фондом — на две недели позже остальных детских садов, школ и больниц:

«Задолбал дубак в курском детском саду «Сказка»! Всем социальным учреждениям области тепло стали давать с 25 сентября, у нас затопили только седьмого. Температура в помещении + 18 градусов. Руководство говорит, что по санитарным правилам это норма, здание качественной постройки и так хорошо прогревается за лето, что не успевает промерзнуть. Но сама ситуация — не норма! Почему социальный объект с маленькими детьми включают в систему позже всех? Садик старый, и проблема существует уже, наверное, лет 40»

Как удалось выяснить, здание детского сада последнее на ветке отопления, к которой подключены жилые многоэтажные дома.

В конце отопительной системы давление выше, чем на всей ветке, и включать ее оттуда опасно. По мнению специалистов «мастерских проектов», здание необходимо подключить к другой системе, либо построить для детского сада свою котельную. Но пока вопрос только в стадии обсуждения.