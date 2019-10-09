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Погода в Москве: Москвичей предупредили об опасной погоде 

Москва24 2 часа назад
Москвичей предупредили об опасной погоде
Фото: ТАСС
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на 10 октября из-за прогнозируемого сильного ветра. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.
"Погода потенциально опасна. Ветер", — говорится в сообщении.
Этот уровень погодной опасности начнет действовать с 12:00 10 октября до 0:00 11 октября.
В среду, 9 октября, в Москве установилась облачная погода с кратковременными дождями. Местами ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. В связи с плохими погодными условиями москвичам рекомендовали пересесть на метро.
С четверга в городе также ожидается резкое снижение атмосферного давления. К воскресенью оно может упасть до 739 миллиметров ртутного столба, тогда как норма составляет 748.
Напомним, что ночь на вторник стала самой холодной с начала осени в столице. Был зафиксирован показатель в +0,5 градуса.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Московская область
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