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Погода в Москве: Сентябрьская погода вернулась в Москву 

РИАМО + ещё 2 2 часа назад
Сентябрьская погода вернулась в Москву
Фото: РИАМО
В столицу вернулась теплая погода, температура превышает норму — днем воздух прогревается до плюс 10-12 градусов, что соответствует сентябрю, сообщается на сайте «Метеовести».
На европейской части России началось потепление, но сопровождается оно дождями.
«Период ненастья окажется затяжным. Например, в Москве по меньшей мере до понедельника вероятность осадков высокая, зато температурный режим будет теплее климата: в полуденные часы плюс 10-12 градусов, как в сентябре», — говорится в сообщении.
Температура будет превышать норму примерно на 4 градуса.
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Погода , Новости Москвы
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