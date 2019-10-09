В Сибири появилась угроза появления лесных пожаров

Аномально теплая погода в регионах Сибири приводит к лесным пожарам

Теплая погода, установившаяся в регионах Западной Сибири, приводит к лесным пожарам и пробуждению животных, которые впадают в спячку на зиму. С начала недели синоптики зафиксировали несколько температурных рекордов в районах Новосибирской области , сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Западно-Сибирского УГМС.

"Температура до вчерашнего дня оставалась выше климатической нормы примерно на 2-8 градусов, с 7 октября парад рекордов продолжался у нас. Температура в Кочках, Каргате, Багане (Новосибирская область) повышалась 7 октября до 23 градусов, это примерно на 2-2,5 градуса выше прежних рекордов, рекордов 1997 года", — сказали в УГМС.

Пробуждение божьих коровок

В гидрометцентре отметили, что теплая и безветренная погода продержится в Новосибирской области еще около недели, приблизительно до следующего вторника. До середины следующей недели будет тепло и в соседней Томской области, где также наблюдается необычайно теплая и сухая погода для середины октября, днем до 16 градусов тепла, по ночам выше нуля и никаких осадков. Из-за аномального тепла Томск заполонили божьи коровки, которые в такое время года обычно впадают в спячку.

Жители города в социальных сетях делились фотографиями и видеозаписями с насекомыми на стенах домов и в квартирах, а некоторые пользователи соцсетей пишут, что видели ящериц и змей, которые к середине осени обычно неактивны.

Как сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе Института систематики и экологии животных СО РАН Юрий Литвинов, ситуация не несет угрозы животным, колебания температуры осенью в Сибири случаются, и даже аномальное тепло вряд ли им навредит.

"Лет божьих коровок бывает почти каждый год. Пока тепло, животные и насекомые будут активны. Это естественный абсолютно процесс, просто сдвигаются его сроки из-за тепла", — сказал Литвинов.

Повышенная пожароопасность

Тепла погода сказывается и на лесных пожарах, которых к октябрю в Сибири обычно практически не возникает из-за холода и дождей. Сейчас 22 специалиста Авиалесоохраны и лесники в Верхнекетском районе Томской области тушат лесной пожар на площади около 100 га.

"Это необычное явление для такого времени года. Дождей не было, но листопад, листья сухие", — рассказал ТАСС замначальника Авиалесоохраны Томской области Александр Самарцев.

Он добавил, что в настоящее время пожарные выкапывают минеральные полосы, чтобы остановить распространение огня.