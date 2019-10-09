Сентябрь стал самым теплым за всю историю наблюдений

Погода в мире: сентябрь оказался самым теплым в мире за всю историю наблюдений

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что сентябрь в 2019 году побил рекорд тепла для среднего мирового показателя в этом месяце. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Прошедший сентябрь был самым теплым за всю историю наблюдений", — отметил синоптик.

Ранее европейская система наблюдений за изменением климата Copernicus уточнила, что в первом месяце осени глобальная температура была на 0,57°С выше, чем в период с 1981 по 2010 годы. Кроме того, она советовала температуре прошлого рекорда тепла в сентябре, который был поставлен в 2016 году.