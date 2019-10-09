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Погода в мире: сентябрь оказался самым теплым в мире за всю историю наблюдений 

Газета.Ru + ещё 7 18 часов назад
Сентябрь стал самым теплым за всю историю наблюдений
Фото: РИА Новости
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что сентябрь в 2019 году побил рекорд тепла для среднего мирового показателя в этом месяце. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Прошедший сентябрь был самым теплым за всю историю наблюдений", — отметил синоптик.
Ранее европейская система наблюдений за изменением климата Copernicus уточнила, что в первом месяце осени глобальная температура была на 0,57°С выше, чем в период с 1981 по 2010 годы. Кроме того, она советовала температуре прошлого рекорда тепла в сентябре, который был поставлен в 2016 году.
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Погода , Общество , Роман Вильфанд
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