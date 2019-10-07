Погода в Москве: желтый уровень опасности объявили в Москве из-за ветра

Желтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе на вторник, 8 октября.

Как сообщил Гидрометцентр России, погода "потенциально опасна" в связи с порывистым ветром. Уточняется, что период предупреждения в Москве и Подмосковье будет действовать с 9:00 до 21:00.

По данным синоптиков, будет дуть юго-западный ветер порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит 2-7 градусов тепла. Местами возможны небольшие осадки.

Ранее отмечалось, что на этой неделе Москву ждут ноябрьские холода. Однако к выходным в столичный регион вернется характерная для сентября теплая погода.