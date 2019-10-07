Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: желтый уровень опасности объявили в Москве из-за ветра 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Желтый уровень опасности объявили в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Желтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе на вторник, 8 октября.
Как сообщил Гидрометцентр России, погода "потенциально опасна" в связи с порывистым ветром. Уточняется, что период предупреждения в Москве и Подмосковье будет действовать с 9:00 до 21:00.
По данным синоптиков, будет дуть юго-западный ветер порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит 2-7 градусов тепла. Местами возможны небольшие осадки.
Ранее отмечалось, что на этой неделе Москву ждут ноябрьские холода. Однако к выходным в столичный регион вернется характерная для сентября теплая погода.
Детей знакомят с порнозвездами и содомитами
Москва24: последние новости
"Потепление в октябрьском варианте" ждет Москву на следующей неделе "Потепление в октябрьском варианте" ждет Москву на следующей неделе В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России Небольшие осадки и до плюс 4 градусов ожидается в столице 7 октября Небольшие осадки и до плюс 4 градусов ожидается в столице 7 октября
Погода , Новости Москвы , Новости регионов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Здесь начнется махновщина»: кто подставил Зеленского
«Здесь начнется махновщина»: кто подставил Зеленского105
«Сделаем все для этого»: Порошенко посулили арест
«Сделаем все для этого»: Порошенко посулили арест12
«С уважением»: Турция разбомбила два моста в Сирии
«С уважением»: Турция разбомбила два моста в Сирии102
Визовые проблемы россиян сорвали работу ООН
Визовые проблемы россиян сорвали работу ООН11
«Свои герои»: Пригожин сравнил Малышеву с Пушкиным
«Свои герои»: Пригожин сравнил Малышеву с Пушкиным27
Видео
«Молчит»: РФ потребовала от Грузии публичных извинений
06:42
«Молчит»: РФ потребовала от Грузии публичных извинений
Политика Кавказ
Бочкарева вышла на связь
01:28
Бочкарева вышла на связь
Шоу-бизнес
«Займитесь мужем!» Соловьев дал совет Собчак
00:25
«Займитесь мужем!» Соловьев дал совет Собчак
Общество
Правду о раке Заворотнюк оценили в 3 миллиона
01:38
Правду о раке Заворотнюк оценили в 3 миллиона
Шоу-бизнес
«Подарок Путину»: экс-депутат Рады оценил свой арест
01:06
«Подарок Путину»: экс-депутат Рады оценил свой арест
Украина В мире
Правнуку Сталина пригрозили расправой
03:09
Правнуку Сталина пригрозили расправой
Происшествия
«Нанес ущерб цирку»: на Запашного пожаловались в СК
01:00
«Нанес ущерб цирку»: на Запашного пожаловались в СК
Шоу-бизнес Другое
Шахтёры выставили ультиматум Киеву
01:21
Шахтёры выставили ультиматум Киеву
В мире Украина
Главный онкоцентр РФ ответил на увольнения медсестер
03:24
Главный онкоцентр РФ ответил на увольнения медсестер
Общество
Трамп заявил о готовности «нанести решающий удар»
00:56
Трамп заявил о готовности «нанести решающий удар»
Армия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение