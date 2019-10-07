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Погода в Москве: Вильфанд предупредил о возвращении сентябрьского тепла в Москву 

RT на русском + ещё 18 2 часа назад
Москвичей предупредили о возвращении тепла
Фото: РИА Новости
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшее время после похолодания в Москву вернётся «сентябрьское тепло».
«К концу недели температура будет выше нормы на 2-3 градуса, такой режим более характерен для третьей декады сентября. То есть мы вернемся по погоде на месяц назад», — приводит Интерфакс слова Вильфанда.
Он отметил, что в субботу, 12 октября, через столичный регион может пройти атмосферный фронт и вероятность осадков к началу выходных увеличится.
По словам Вильфанда, текущие погодные условия в Москве характерны для ноября.
Накануне Вильфанд сообщил, что температура в столичном регионе в ближайшие два дня будет на 4 °С ниже климатической нормы.
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Погода , Новости Москвы , Роман Вильфанд , Интерфакс
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