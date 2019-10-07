Москвичей предупредили о возвращении тепла

Погода в Москве: Вильфанд предупредил о возвращении сентябрьского тепла в Москву

«К концу недели температура будет выше нормы на 2-3 градуса, такой режим более характерен для третьей декады сентября. То есть мы вернемся по погоде на месяц назад», — приводит Интерфакс слова Вильфанда.

Он отметил, что в субботу, 12 октября, через столичный регион может пройти атмосферный фронт и вероятность осадков к началу выходных увеличится.

По словам Вильфанда, текущие погодные условия в Москве характерны для ноября.

Накануне Вильфанд сообщил, что температура в столичном регионе в ближайшие два дня будет на 4 °С ниже климатической нормы.