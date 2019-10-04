Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: В Москву придут ноябрьские холода 

Москва24 + ещё 7 43 минуты назад
В Москву придут ноябрьские холода
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На следующей неделе Москву ждут ноябрьские холода. Даже в дневные часы столбики термометров не поднимутся выше плюс 4–5 градусов, сообщили в центре погоды "Фобос".
"Уже сегодня в регион прорвется холодный атмосферный фронт", — напомнили специалисты центра. С приходом фронта в столице резко похолодает. Дневная температура понизится сразу на шесть градусов — до +15.
В выходные похолодание продолжит набирать обороты, а его пик придется на начало новой недели. По прогнозам центра "Фобос", в понедельник после полудня ожидается всего 4–5 градусов выше нуля, что соответствует норме начала ноября. "В воскресенье вероятность перехода дождя в снег составит около 30%, а в понедельник — порядка 60%", — цитирует сообщение "Фобоса" Агентство "Москва".
При этом метеорологи подчеркивают, что 3 октября Москве не хватило нескольких десятых градуса до рекорда максимальной температуры. Как напомнили специалисты, "20-градусное тепло в это время приходит в столицу раз в четверть века".
Ранее синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве из-за порывистого ветра. Предупреждение действует до 10:00 субботы, 5 октября. Хотя в среднем скорость ветра составляет 5–10 метров в секунду, местами его порывы могут достигать 15 метров в секунду, пояснили метеорологи.
Москвичей также предупредили, что уже в ближайшее воскресенье, 6 октября, в городе может выпасть первый снег. В Гидрометцентре уточнили, что о формировании полноценного снежного покрова речи пока не идет и первый снег быстро растает.
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
Москва24: последние новости
Первый снег выпадет в Москве в воскресенье Первый снег выпадет в Москве в воскресенье Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за порывистого ветра Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за порывистого ветра Синоптики пообещали потепление до +19 градусов в Москве Синоптики пообещали потепление до +19 градусов в Москве
Комментарии
Погода , Новости Москвы , Общество , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Визовая война»: США нанесли новый удар
«Визовая война»: США нанесли новый удар30
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа11
Путин пригрозил США
Путин пригрозил США367
«Будет свадьба»: лишившаяся рук Грачева выходит замуж
«Будет свадьба»: лишившаяся рук Грачева выходит замуж7
Путин оценил действия Зеленского
Путин оценил действия Зеленского86
Видео
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
01:00
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
Шоу-бизнес
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа
04:37
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа
В мире Статьи
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
«Будет свадьба»: лишившаяся рук Грачева выходит замуж
04:40
«Будет свадьба»: лишившаяся рук Грачева выходит замуж
Общество Происшествия
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
05:04
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
В мире Ближний Восток
Путин уволил главу ФСИН
01:37
Путин уволил главу ФСИН
Политика
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
00:44
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
Происшествия Статьи
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение