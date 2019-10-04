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Москве пообещали снег на выходных 

Национальная Служба Новостей + ещё 11 29 минут назад
Москвичам пообещали снег на выходных
Фото: РИА Новости
В ближайшие выходные в столичный регион придет похолодание, ожидаются осадки, в том числе мокрый снег, сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.
5 октября ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха будет колебаться в пределах +8…+10 °С в Москве и +6…+11 °С в Подмосковье. В воскресенье заметно похолодает. Днем ожидаются осадки, в том числе в виде мокрого снега. Ночью в Москве +3…+5 °С, в области — +1…+6 °С,
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Погода , Новости Москвы , Марина Макарова
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