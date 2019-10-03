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Кардинальное изменение погоды ожидается в Приморье 

Primpress 42 минуты назад
В Приморье ожидают резкое изменение погоды
Фото: РИА Новости
В предстоящие сутки, 4 октября, в Приморье ожидается кардинальное изменение погодных условий, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на блог «Погода 25 регион».
«Продолжительная теплая погода сменится существенным похолоданием. Через край будет смещаться атмосферный фронт, который вызовет в крае облачную погоду, местами пройдут осадки, в горных районах и на перевалах возможен смешанный тип осадков, дождь с мокрым снегом. Местами будут отмечаться очаги тумана с моросью, преимущественно на южном побережье», — рассказал метеоэксперт.
По его словам, в ночное время в крае будет от 0 в континентальной части до +12 на юго-западе края. Днем температура существенно не повысится, будет от +3 на севере до +14 на юго-западе.
Ветер будет северных направлений умеренный, на приханкайской равнине умеренный до сильного, на побережье из-за тайфуна в Японском море сильный.
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