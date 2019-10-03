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В «Гисметео» предсказали резкие скачки температуры 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
В «Гисметео» предсказали резкие скачки температуры
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Активные атлантические циклоны смещаются по северу Европейского континента и распространяют на средние широты теплые и влажные воздушные массы, в результате чего в Москву пришли дожди, сообщают специалисты «Гисметео».
«Температурный фон на 3-8 градусов превысил климатическую норму. Кульминация потепления придется на четверг. 3 октября в теплом секторе циклона температура повысится до +20. Затем начнется похолодание. В выходные температура вернется к обычным значениям: ночью +2…+5, днем +5…+8», — говорится в сообщении на сайте «Гисметео».
В свою очередь специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила ТАСС, что температура воздуха может опуститься до 3 градусов тепла в Москве и до 1 градуса тепла в Подмосковье в выходные.
«В выходные похолодание у нас. В субботу облачно, ночью местами дождь, в Москве 5-7 градусов, по области — 2-7 градусов. Ветер будет 5-10 м/с, а местами порывы и до 15 м/ с. Днем также будет облачно, но с прояснениями, преимущественно без осадков, максимальная температура в Москве — 8-10 градусов, по области 6-11 градусов. А воскресенье у нас холодное получается совсем. Ночью в Москве 3-5 градусов, по области 1-6 градусов, а днем ожидаются осадки — дождь, мокрый снег», — сказала она.
По словам Макаровой, температура воздуха днем в воскресенье прогнозируется в районе 3-5 градусов тепла в Москве, 1-6 градусов — в Подмосковье.
Метеоролог отметила, что температура воздуха начнет опускаться уже в пятницу. К вечеру она достигнет отметки в 7 градусов тепла в Москве, а в области — 5 градусов тепла.
«В воскресенье, 6 октября, будет уже на два градуса ниже нормы», — уточнила Макарова.
По ее словам, температура воздуха в Москве может на 6 градусов превысить показатель нормы для 3 октября и достичь плюс 21 градуса. «Сегодня у нас в прогнозе 19-21 градус. В такой день надо не работать, а гулять на улице», — сказала она, отметив, что данный показатель выше нормы приблизительно на 6 градусов.
Рекорд по показателю температуры 3 октября принадлежит 1915 году, тогда температура воздуха достигла 24 градусов тепла.
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Погода , Марина Макарова , ИТАР-ТАСС , Москва
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