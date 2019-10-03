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Бабье лето не вернется: в Москве выпадет снег в выходные 

Рамблер + ещё 5 11 минут назад
Москве пообещали скорый первый снег
Фото: ТАСС
В воскресенье в Москве выпадет снег, обещают метеорологи. Как рассказал агентству «Москва» замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев, погода испортится уже в пятницу.
«Погода будет более ненастной уже в самой ближней перспективе. К нам приближается барическая ложбина — область пониженного давления, с северо-запада мы будем находиться под ее влиянием, на нас выходит южный циклон. Поэтому нынешняя солнечная погода уже завтра изменится на облачную с дождем», — сказал Киктев.
В ночь на субботу похолодает до 5-7 градусов, днем температура воздуха не превысит 10 градусов. Днем в воскресенье похолодает до 3-5 градусов, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
По словам синоптика, снежный покров пока не образуется: снег быстро растает из-за плюсовой температуры.
В понедельник будет по-прежнему прохладно, а со вторника немного потеплеет. При этом Киктев отметил, что «до возвращения бабьего лета не дойдет».
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Погода , Новости Москвы , Общество
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