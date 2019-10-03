Погода в Москве: Синоптики посоветовали москвичам не работать, а гулять

Воздух может прогреться до +19-21°C, что на 6°C выше нормы для 3 октября.

"В такой день надо не работать, а гулять на улице", — посоветовала специалист.

Отмечается, что рекорд для 3 октября принадлежит 1915 году, тогда температура воздуха достигла +24°C.

Ранее сообщалось, что в столице будет юго-западный ветер, 5-10 м/c. Его порывы местами будут доходить до показателя 15 м/c.