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Погода в Москве: Синоптики посоветовали москвичам не работать, а гулять 

Газета.Ru 36 минут назад
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что температура воздуха в Москве превышает климатическую норму, передает ТАСС.
Воздух может прогреться до +19-21°C, что на 6°C выше нормы для 3 октября.
"В такой день надо не работать, а гулять на улице", — посоветовала специалист.
Отмечается, что рекорд для 3 октября принадлежит 1915 году, тогда температура воздуха достигла +24°C.
Ранее сообщалось, что в столице будет юго-западный ветер, 5-10 м/c. Его порывы местами будут доходить до показателя 15 м/c.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Общество , Марина Макарова , ИТАР-ТАСС
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