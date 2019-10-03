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Погода в Москве: Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за порывистого ветра 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Желтый уровень опасности объявлен в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до 10 утра субботы, 5 октября, из-за порывистого ветра. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
Как отмечается, в эти дни возможны дожди, а скорость ветра составит 5–10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Воздух не прогреется выше 14 градусов.
Ранее сообщалось, что в четверг температура воздуха в городе может приблизиться к рекордным значениям. Днем 3 октября воздух в городе может прогреться до +20 градусов. Ночью 4 октября будет еще тепло, однако уже днем температура воздуха начнет стремительно снижаться, придут дожди.
Уже на предстоящих выходных москвичей ожидает пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, температура днем будет держаться на уровне +9…+10 градусов. По ночам она может понижаться до 0.
Столицу периодически будут накрывать дожди разной степени интенсивности и продолжительности. Ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление останется пониженным, на уровне 740 миллиметров ртутного столба. К вечеру воскресенья оно достигнет нормального уровня — 746 миллиметров ртутного столба.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Московская область
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