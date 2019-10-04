Погода в Петербурге: В Петербурге в выходные ожидают снег

Снег ожидается в ближайшие выходные в Санкт-Петербурге Ленинградской области , сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

"В ближайшие выходные дни в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ночные и утренние часы температура воздуха опустится до отрицательных значений. Ожидается выпадение осадков преимущественно в виде мокрого снега, снега. Возможно образование временного снежного покрова", — говорится в сообщении.

Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах.

В субботу в Петербурге ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью прогнозируется в районе 0 — плюс 2 градусов, в окрестностях опустится до минус 1, днем прогреется до 3-5 градусов тепла. В воскресенье также ожидается мокрый снег. Ночью температура воздуха — от минус 1 до плюс 1 градуса, в окрестностях местами до минус 4, днем воздух прогреется до 3-5 градусов тепла.