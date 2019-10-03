Погода в Москве: Москвичам пообещали майский день посреди осени

Температура в Москве в четверг, 3 октября, может достигнуть майских значений. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, воздух в столице днем прогреется до плюс 18-20 градусов, в Подмосковье — до плюс 16-21 градуса. При этом осадков не ожидается, будет дуть слабый южный ветер.

Как пояснили в «Фобосе», подобная температура является аномально высокой для этого времени года и превышает средние многолетние показатели на 10 градусов. По словам метеорологов, потепление связано с приходом антициклона, который принес в регион субтропическое тепло из Средиземного моря — такое в начале октября случается не чаще одного раза в 9-10 лет.

Ранее сообщалось, что на этой неделе столицу после затянувшегося похолодания накроет волна тепла. Самым теплым днем должен стать четверг, однако уже к выходным температура в Москве понизится до плюс 6-11 градусов.