Появились кадры последствий урагана в Петербурге

В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге

Пользователи соцсетей публикуют кадры урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге

Ранее синоптики предупредили, что на Северную столицу надвигается ураган. До этого от природной стихии пострадали Западная и Центральная Европа.

"Оставил за собой сбитые деревья и столбы, мощнейший град — и великолепную радугу", отмечается в сообщении в одной из групп "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что затворы Комплекса защитных сооружений в Санкт-Петербурге закрыли утром для предотвращения угрозы наводнения. Кронштадтский корабельный фарватер закрыт для движения судов. При этом синоптики сообщили, что к среде погодные условия нормализуются.