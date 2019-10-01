Синоптик рассказал о надвигающемся на Петербург урагане

Синоптик прокомментировал сообщения о надвигающемся на Петербург урагане

Штормовая погода продержится в районе Санкт-Петербурга до 18:00-19:00, однако никаких ураганов и других опасных погодных явлений в городе не ожидается, заявил RNS ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

«Вот эти заявления: Нева выйдет из берегов, разрушительный шторм, циклон по имени такой-то, — нет. Это обычный циклон, ветер плотный со всеми вытекающими. Да, что-то где-то при таком ветре падает, естественно, парусность высокая очень», — сказал он.

По словам синоптика, сейчас на северо-западе России проходит холодный атмосферный фронт, вызванный североатлантическим циклоном, располагающимся над Финляндией. В зоне этого фронта наблюдаются ливни, скорость порывов ветра в большинстве своем составляет 13-16 м/с.

«В целом это все укладывается даже в 13-16 м/с, и вот одна станция севернее Питера, по-моему, в районе Выборга (показывает. — RNS) 21 м/с. То есть ветер достаточно плотный, штормовой, но не ураганный, не разрушительной силы, и вряд ли таковым будет», — подчеркнул Тишковец.

По его словам, после 18:00-19:00 ветер в регионе по-прежнему будет плотным, однако скорость его порывов уже не будет превышать 15 м/с. В ночь на среду, 2 октября, циклон перейдет на Архангельскую область и в целом «продолжит портить (погоду. — RNS) на северо-западе России». В основном его влияние будет заметно в южных субъектах, к примеру, в Вологодской области и республике Коми, заключил специалист.