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Синоптик прокомментировал сообщения о надвигающемся на Петербург урагане 

Rambler News Service + ещё 2 31 минуту назад
Синоптик рассказал о надвигающемся на Петербург урагане
Фото: РИА Новости
Штормовая погода продержится в районе Санкт-Петербурга до 18:00-19:00, однако никаких ураганов и других опасных погодных явлений в городе не ожидается, заявил RNS ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Вот эти заявления: Нева выйдет из берегов, разрушительный шторм, циклон по имени такой-то, — нет. Это обычный циклон, ветер плотный со всеми вытекающими. Да, что-то где-то при таком ветре падает, естественно, парусность высокая очень», — сказал он.
По словам синоптика, сейчас на северо-западе России проходит холодный атмосферный фронт, вызванный североатлантическим циклоном, располагающимся над Финляндией. В зоне этого фронта наблюдаются ливни, скорость порывов ветра в большинстве своем составляет 13-16 м/с.
«В целом это все укладывается даже в 13-16 м/с, и вот одна станция севернее Питера, по-моему, в районе Выборга (показывает. — RNS) 21 м/с. То есть ветер достаточно плотный, штормовой, но не ураганный, не разрушительной силы, и вряд ли таковым будет», — подчеркнул Тишковец.
По его словам, после 18:00-19:00 ветер в регионе по-прежнему будет плотным, однако скорость его порывов уже не будет превышать 15 м/с. В ночь на среду, 2 октября, циклон перейдет на Архангельскую область и в целом «продолжит портить (погоду. — RNS) на северо-западе России». В основном его влияние будет заметно в южных субъектах, к примеру, в Вологодской области и республике Коми, заключил специалист.
Ранее телеканал «РЕН ТВ» сообщал о надвигающемся на Санкт-Петербург «разрушительном урагане „Мортимер“», из-за которого решили перекрыть дамбу на Финском заливе. В региональном управлении МЧС подтвердили, что погода сильно испортится, однако об урагане не упоминали.
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Комментарии
Погода , Происшествия , Ураган в Петербурге , Евгений Тишковец , МЧС , РЕН ТВ , Санкт-Петербург
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