Москва достигла «барического дна»

Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1 октября 1954 года и оказалось на «барическом дне». Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает агентство «Москва».

«Сейчас фактическое давление 730,6 миллиметра ртутного столба, это уже ниже, чем было в 1954 году — 733 миллиметра ртутного столба. Таким образом, мы оказались на рекордном "барическом дне"», — отметил синоптик, уточнив, что это рекорд именно для 1 октября.

В прошлый раз критически низкое давление в 730 миллиметров ртутного столба было зафиксировано во время «барической пилы» 21-22 сентября в Центральной России. До этого в течение нескольких дней в регионе давление колебалось от нормальных 745 до низких 733 миллиметров.