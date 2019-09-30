Россиянам пообещали аномальный октябрь

Температура в октябре во многих российских регионах будет на 1-1,5 градуса выше климатической нормы. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА «Новости».

Согласно ожиданиям синоптика, теплее обычного будет в Уральском, Приволжском, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Западной Сибири и средней половине Сибири и Дальнего Востока.

На юге европейской территории России, на Среднем Урале, в Красноярском крае, Иркутской области, в Якутии и на Амуре ожидается дефицит осадков.

На этой неделе синоптик пообещал Москве теплую, но дождливую и ветреную погоду. Самым теплым днем будет четверг — температура воздуха может подняться до 19 градусов.