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Повышенная степень загрязнения воздуха зафиксирована в Москве 

ТАСС + ещё 3 4 часа назад
Концентрация диоксида азота выросла в Москве почти вдвое
Фото: РИА Новости
Концентрация диоксида азота выросла в 1,8 раза в Москве в минувшие сутки. Об этом сообщают в пятницу в пресс-службе Росгидромета.
"За прошедшие сутки в целом по Москве отмечалась повышенная степень загрязнения атмосферного воздуха, за счет роста содержания диоксида азота. Средняя за сутки концентрация данной примеси возросла в 1,8 раза", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, максимальное содержание диоксида азота, равное 1,6 ПДК, было зарегистрировано в дневные часы в четверг в районе Медведково (СВАО).
В Подмосковье степень загрязнения воздушного бассейна была низкая, уточняется в сообщении.
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Погода , Новости Москвы , Экология
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