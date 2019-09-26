Красное солнце и ласточки: какие приметы работают

Синоптики рассказали о двух погодных приметах, которым действительно можно доверять. Как утверждают специалисты, о предстоящих изменениях погоды могут рассказать цвет солнца и птицы. Но полностью полагаться на народную мудрость все же не стоит: научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд настаивает, что грамотный прогноз могут дать только метеорологи.

Метеорологи определили две приметы, которым можно доверять для определения прогноза погоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам специалиста, для определения действующих примет были проверены абсолютно все широко известные способы предсказания погоды, которыми пользуются жители России.

«Есть две приметы, которые действительно оправдываются, но они для краткосрочного прогнозирования. Первое — красное солнце во время захода означает, что день завтра будет погожий, а если оно белесое — дожди и непогода. Это действительно так», — рассказал Вильфанд.

Как объясняют метеорологи, на цвет солнца оказывает влияние фронтальный раздел — он отделяет друг от друга воздушные массы и создает определенный оптический эффект.

Рассказать о погоде могут и птицы, уточнил руководитель Гидрометцентра. «Вторая примета: если ласточки или любые другие птички низко летают, то это к дождю», — рассказал Вильфанд. По его словам, это объясняется намоканием крылышек у мошкары из-за высокой влажности воздуха. Из-за этого насекомые опускаются ниже, а вслед за ними и птицы, которые ищут пропитание.

При этом полагаться на остальные приметы все же не стоит, заключил специалист. Он также посоветовал заглядывать в метеорологические прогнозы, а не слепо доверять народной мудрости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра предсказал москвичам изменение температурного режима, избавив их от необходимости сверяться с календарем народных примет. Его слова передает Агентство городских новостей «Москва».

По сообщению, Романа Вильфанда, возвращения тепла можно ожидать в первой декаде октября — в этот период температура поднимется до 15-17°С. Тем не менее, назвать такой скачок температуры «бабьим летом» нельзя, подчеркнул синоптик.

«Да, погода будет без осадков, будет очень много солнечных дней на этой неделе. Но все-таки холодная погода — это такой сильный недостаток для бабьего лета», — подчеркнул он.

При этом теплая погода может наступить в столице уже в начале следующей недели.

«Температура воздуха будет высокая, но будет облачно и дожди», — сообщил Вильфанд, отметив, что спрогнозировать реальную температуру можно не раньше, чем за два-три дня.

Между тем, в Московском планетарии сообщили, что на всем Северном полушарии уже наступила астрономическая осень. Это произошло в понедельник, 23 сентября, в 10.50.

В этот момент солнце пересекло небесный экватор и перешло из Северного полушария в Южное. Как пояснили в Гидрометцентре России, именно с наступлением данного периода в дневное время воздух почти не прогревается. Заметно холоднее становится и по ночам.

Долгосрочный прогноз также позволил синоптикам предсказать погоду, которая ждет россиян предстоящей зимой. Так, по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгений Тишковца, в декабре температура воздуха практически на всей территории страны будет соответствовать уровню средних многолетних значений. При этом некоторым регионам РФ, в частности Сибири и Уралу, стоит приготовиться к необычно теплой погоде.

«Долгосрочные прогнозы говорят о том, что зима предстоящего сезона будет достаточно теплой и влажной. Очень длинные периоды оттепельной такой, сырой погоды, слякотной, с характерными гололедными явлениями, околонулевой температурой, густыми туманами, дымками», — рассказал синоптик радиостанции «Говорит Москва».

Приятные погодные аномалии, которые принесут тепло, настигнут Северный Кавказ, Иркутскую область и большую часть Дальневосточного федерального округа. Там, по прогнозу метеорологов Гидрометцентра, температурные показатели превысят среднемесячные.

«Анализ с вероятностью 67-69% позволяет сделать вывод о том, что в целом за 6 месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений», — пояснили в центре погоды.

В начале следующего года температурный режим будет держаться в пределах нормы везде, кроме Якутии — в этом регионе ожидаются аномально низкие температуры. Ближе к февралю резкое похолодание придет и в большую часть Северо-Западного федерального округа, а также Центральный федеральный округ, включая Москву и Подмосковье, уверены синоптики.

Как бы ни мерзли россияне в первые месяцы 2020 года, по прогнозу метеорологов уже к марту ситуация должна улучшиться. Температурные значения выше нормы ожидаются сразу в нескольких субъектах страны: на юге Центрального и Приволжского округов, в Южном, Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском округах, а также в Забайкалье, Якутии и на Чукотке.

Тем не менее, рассчитывать на стопроцентное совпадение такого долгосрочного прогноза с реальностью все же не стоит, подчеркивают синоптики.