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Синоптик назвал две работающие погодные приметы 

Газета.Ru + ещё 22 5 часов назад
Синоптик назвал две работающие погодные приметы
Фото: Газета.Ru
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что работают лишь две погодные приметы из имеющихся. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, метеорологи пришли к такому выводу после проверки всех погодных примет, которым якобы можно доверять.
"Первое — красное солнце во время захода означает, что день завтра будет погожий, а если оно белесое — дожди и непогода", — рассказал Вильфанд.
По его словам, вторая примета связана с передвижением птиц.
"Если ласточки или любые другие птички низко летают, то это к дождю", — сообщил Вильфанд.
Метеоролог объяснил такое поведение пернатых тем, что перед дождем, а также при высокой влажности у мошкары намокают крылья. Поэтому ласточки вынуждены летать пониже, чтобы питаться.
При этом Вильфанд заключил, что другие погодные приметы не работают.
Ранее Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях.
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Погода , Роман Вильфанд
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