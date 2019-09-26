Синоптик назвал две работающие погодные приметы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что работают лишь две погодные приметы из имеющихся. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, метеорологи пришли к такому выводу после проверки всех погодных примет, которым якобы можно доверять.

"Первое — красное солнце во время захода означает, что день завтра будет погожий, а если оно белесое — дожди и непогода", — рассказал Вильфанд.

По его словам, вторая примета связана с передвижением птиц.

"Если ласточки или любые другие птички низко летают, то это к дождю", — сообщил Вильфанд.

Метеоролог объяснил такое поведение пернатых тем, что перед дождем, а также при высокой влажности у мошкары намокают крылья. Поэтому ласточки вынуждены летать пониже, чтобы питаться.

При этом Вильфанд заключил, что другие погодные приметы не работают.

Ранее Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях.