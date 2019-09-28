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Синоптики пообещали москвичам 14-градусное тепло в субботу 

Москва24 + ещё 2 15 минут назад
Синоптики порадовали москвичей
Фото: ТАСС
В столичный регион пришла теплая осенняя погода. В субботу, 28 сентября, будет облачно без осадков, а воздух прогреется до +14 градусов, сообщает портал "Метеоновости".
По словам синоптиков, погоду в течение дня будет определять малоградиентное барическое поле высокого давления. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметров ртутного столба.
В Москве ожидается 10–12 градусов, по области — 9–14 градусов. Ветер переменный будет дуть со скоростью 2–5 метров в секунду.
Специалисты обещают, что ожидаемые колебания метеопараметров будут не резкие, а атмосферное давление немного превысит климатическую норму, кислородный режим благоприятный.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала возвращение в столичной регион "нормальной погоды". По ее словам, в начале октября температура в городе будет не ниже +15… +17 градусов.
Позднякова уточнила, что в начале октября установится комфортная погода, но с кратковременными дождями. А вот после 3 октября в столицу придут более обильные осадки. При этом все начало октября, по прогнозам метеоролога, ожидается теплым.
Вместе с тем с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. На Севере, в Европейской и Азиатской частях страны будет аномально теплая погода, при этом на Юге ожидаются аномальные холода.
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Комментарии
Погода , Новости Москвы , Татьяна Позднякова
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