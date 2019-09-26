Роспотребнадзор усилил контроль за температурой в соцучреждениях

В связи с установившейся в Нижегородской области низкой температурой воздуха Управлением Роспотребнадзора усилен контроль за санитарно-гигиеническим состоянием объектов социальной инфраструктуры: лечебно-профилактических, образовательных организаций, учреждений социального обслуживания детей и граждан пожилого возраста, домов для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также домов-интернатов для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий одновременно с оценкой гигиенических нормативов температуры воздуха в помещениях временного и постоянного нахождения взрослых и детей уделяется внимание исправности и функционированию систем отопления, эффективности работы нагревательного и отопительного оборудования.

Гигиенические нормативы температуры воздуха в помещениях объектов социальной сферы установлены санитарными правилами (СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 2.1.2.3358-16).

— 21 — 23° С в игровых младшей, средней, старшей групповых ячеек дошкольных организаций;

— 19 — 20 °С в спальнях всех групповых ячеек дошкольных организаций;

— 18 — 24°C в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных организаций;

— 20 — 26 °С в палатах лечебно-профилактических учреждений;

— не ниже 20 °C в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

— 20 — 22 °С в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Управление Роспотребнадзора обращает внимание руководителей хозяйствующих субъектов на необходимость обеспечить ежедневный контроль за температурой воздуха в помещениях, при несоблюдении гигиенических нормативов принять безотлагательные меры по обеспечению температурных режимов.

Особое внимание следует обращать организациям и их руководителям, деятельность персонала которых предполагает выполнение работ на открытом воздухе (работники коммунального хозяйства, строители, лесозаготовители, сельскохозяйственные рабочие и др.). Необходимо соблюдать существующие требования для недопущения переохлаждения организма и возникновения простудных заболеваний (СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.4.3359-16, СанПиН 2.2.4.548-96, «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда Р 2.2.2006-05», методические рекомендации МР 2.2.7.2129-06 «Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях»).

Необходимо принять меры к защите работников от охлаждения. Работающих на открытой территории в холодный период года надлежит обеспечить комплектом средств индивидуальной защиты от холода, в том числе рукавицами, обувью, головными уборами.

В случае наличия у граждан жалоб на несоблюдение гигиенических нормативов, можно направлять обращения в Управление Роспотребнадзора, на основании чего специалистами Службы будут проведены контрольно-надзорные мероприятия с измерениями параметров микроклимата и принятием соответствующих мер административного воздействия, в случае подтверждения фактов нарушений.

Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора.