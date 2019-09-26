Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах 

СОК.медиа + ещё 5 4 часа назад
В России предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах
Фото: СОК.медиа
Обледенение дорог — распространенная проблема в России зимой. Чтобы избежать аварий на дорогах, инженеры предложили использовать электропроводящий бетон.
Тёплые дороги — реальный выход в этой ситуации. На такой поверхности снег будет просто таять, а сугробы по сторонам проезжей части вообще не будут образовываться. Для этого специальный бетон нужно укладывать вдоль краев дороги. Но при этом стоит подумать о ливневках для стека воды.
На мостах, съездах или путепроводах такой бетон можно размещать по всей ширине. Такое покрытие безопасно для все участников дорожного движения, так как сверху закреплено защитное покрытие, а нижние слои обеспечат заземление.
Реализация проекта может потребовать вложения немалых средств, но новые технологии значительно облегчат задачу.
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
СОК.медиа: последние новости
Стало известно, какой будет зима. Данные Росгидромета Стало известно, какой будет зима. Данные Росгидромета В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето Москвичей ожидает глобальное потепление Москвичей ожидает глобальное потепление
Погода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: США наказали РФ за действия в Сирии
Пока вы не уснули: США наказали РФ за действия в Сирии30
США наказали Россию за действия в Сирии
США наказали Россию за действия в Сирии557
Лукашенко решил судьбу Крыма
Лукашенко решил судьбу Крыма932
Кадыров занемог
Кадыров занемог86
Названо наказание Аверина за дебош
Названо наказание Аверина за дебош6
Видео
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение