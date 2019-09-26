В России предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах

Обледенение дорог — распространенная проблема в России зимой. Чтобы избежать аварий на дорогах, инженеры предложили использовать электропроводящий бетон.

Тёплые дороги — реальный выход в этой ситуации. На такой поверхности снег будет просто таять, а сугробы по сторонам проезжей части вообще не будут образовываться. Для этого специальный бетон нужно укладывать вдоль краев дороги. Но при этом стоит подумать о ливневках для стека воды.

На мостах, съездах или путепроводах такой бетон можно размещать по всей ширине. Такое покрытие безопасно для все участников дорожного движения, так как сверху закреплено защитное покрытие, а нижние слои обеспечат заземление.

Реализация проекта может потребовать вложения немалых средств, но новые технологии значительно облегчат задачу.