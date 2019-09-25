Зимой будут аномалии: Гидрометцентр рассказал о погоде

Грядущей зимой на Севере России , а также в Европейской и Азиатской частях страны будет наблюдаться аномально теплая погода, а жители южных регионов страны уже предупреждены об аномальных холодах. В Московском планетарии напомнили, что астрономическая осень на всем Северном полушарии наступила в понедельник, 23 сентября, в 10.50.

На Севере, в Европейской и Азиатской частях России с нынешнего октября по март следующего года будет наблюдаться аномально теплая погода, а жители южных регионов страны уже предупреждены об аномальных холодах — приводит ФАН слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда

Накануне стало известно, что ясная и теплая погода может вернутся в столичный регион уже в первой половине октября. Синоптики прогнозируют повышение температуры до +20°С. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что в октябре температурный режим может вернутся в свою климатическую норму или превысить ее.

«В октябре у нас в дневные часы бывает и +15°С, и +20°С. Оно может вернуться именно на такие градусы, да», — пояснила эксперт.

Между тем Вильфанд пояснил, что такое изменение температурного режима нельзя назвать бабьим летом.

«По предварительным расчетам, в первой декаде — в первой половине октября возможны прозрачные, сухие, умеренно теплые дни, когда температура будет подниматься до +15°С. Да, погода будет без осадков, будет очень много солнечных дней на этой неделе. Но все-таки холодная погода — это такой сильный недостаток для бабьего лета», — подчеркнул синоптик.

Он напомнил, что спрогнозировать реальную температуру можно не раньше, чем за два-три дня.

Между тем, как напомнили в Московском планетарии,

астрономическая осень на всем Северном полушарии наступила в понедельник, 23 сентября, в 10.50.

Солнце пересекло небесный экватор и перешло из Северного полушария в Южное. Как пояснили в Гидрометцентре России, именно с наступлением данного периода ночи становятся холоднее, а днем воздух едва прогревается.

Два дня назад председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения о климате, которое появилось 12 декабря 2015 года по итогам конференции по борьбе с парниковыми газами в Париже. Об этом глава правительства сообщил на совещании с вице-премьерами.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш положительно оценил решение России стать участником Парижского соглашения по климату. Заявление по этому поводу он сделал в ходе встречи со спецпредставителем президента России Владимира Путина по вопросам климата Русланом Эдельгериевым.

Парижское соглашение по климату было принято 195 участниками форума в Париже. Тогда они договорились о необходимости контролировать процесс глобального потепления и не допускать повышения средней температуры атмосферы на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с той температурой атмосферы, которая сложилась в доиндустриальную эпоху, то есть в XIX веке.

Предполагается даже, что средняя температура не должна показать рост более, чем на 1,5 градуса. Ученые в 2015 году заявили, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии планеты, передает НСН.

предприятия промышленности должны вести учет по объемам своих выбросов. Для выполнения взятых на себя обязательств по итогам парижской конференции в Министерстве природных ресурсов и экологии России был утвержден план мероприятий по обеспечению к 2020 году сокращения объема выбросов парниковых газов. В частности, этот план предусматривает, что

На основе этой документации должна быть создана внутрироссийская система регулирования этих выбросов.

Например, Парижское соглашение не требует от промышленности подписавших его стран отказа от сжигания ископаемого топлива — нефти, газа и угля. Но при этом оно обязывает все страны работать над снижением выбросов и их очистке, над технологическим перевооружением работающих предприятий и оснащению их более совершенными системами очистки и по адаптации промышленного производства к изменениям климата.

Стоит добавить, что международный консорциум ученых недавно опубликовал доклад под названием United In Science. Исследователи заявили, что за последние десять лет люди повлияли на климат сильнее, чем предполагалась.

В частности, в настоящее время уже зафиксирован рост средней температуры на 1,1 градус по сравнению с доиндустриальной эпохой, а также на 26% повысилась кислотность океана и на 20% выросла концентрация парниковых газов в атмосфере. Кроме того, в 2011-2015 годах специалисты заметили ускорение темпов потепления.