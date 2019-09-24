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Москвичам предсказывают снежный сентябрь 

Газета.Ru 32 минуты назад
Москвичам предсказывают снежный сентябрь
Фото: РИА Новости
Российскую столицу ожидают небольшие осадки, в том числе и снег в сентябре, сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По его словам, москвичам стоит ожидать в ближайшее время дождь и даже, вероятно, снег. Однако, подметил синоптик, эти осадки будут краткосрочными, то есть продлятся около 3-5 минут.
Вильфанд добавил, что на данный момент над Москвой преобладает "антициклоническая циркуляция", то есть значительных осадков пока не будет.
Подробный прогноз погоды можно посмотреть на странице погоды.
Ранее сообщалось, что синоптики отменили бабье лето в Москве.
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Погода , Новости Москвы , Григорий Березкин , Роман Вильфанд
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