Москвичам предсказывают снежный сентябрь

По его словам, москвичам стоит ожидать в ближайшее время дождь и даже, вероятно, снег. Однако, подметил синоптик, эти осадки будут краткосрочными, то есть продлятся около 3-5 минут.

Вильфанд добавил, что на данный момент над Москвой преобладает "антициклоническая циркуляция", то есть значительных осадков пока не будет.

Подробный прогноз погоды можно посмотреть на странице погоды.

Ранее сообщалось, что синоптики отменили бабье лето в Москве.