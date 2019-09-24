20 градусов тепла: осень готовит сюрприз москвичам

Синоптики сообщили, что 20-градусное тепло может вернуться в столичный регион уже в октябре — в первую половину этого месяца ожидается сухая и ясная погода. Однако, как отметили в Гидрометцентре, ожидаемая в октябре температура не дотянет до значений бабьего лета — в Москве все же будет относительно прохладно. Между тем в настоящее время холод продолжает одолевать Москву — вплоть до пятницы дневная температура будет в районе +10°С.

Ясная и теплая погода может вернутся в столичный регион уже в первой половине октября. Синоптики прогнозируют повышение температуры до +20°С. Об этом РИА «Новости» сообщил главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что в октябре температурный режим может вернутся в свою климатическую норму или превысить ее. «В октябре у нас в дневные часы бывает и +15°С, и +20°С. Оно может вернуться именно на такие градусы, да», — пояснила специалист.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с телеканалом «360» сообщил, что такое изменение температурного режима нельзя назвать бабьим летом.

«По предварительным расчетам, в первой декаде — в первой половине октября возможны прозрачные, сухие, умеренно теплые дни, когда температура будет подниматься до +15°С. Да, погода будет без осадков, будет очень много солнечных дней на этой неделе. Но все-таки холодная погода — это такой сильный недостаток для бабьего лета », — пояснил синоптик. Он напомнил, что спрогнозировать реальную температуру можно не раньше, чем за два-три дня.

Вильфанд подчеркнул, что в оставшиеся дня сентября москвичам ожидать теплой погоды не стоит. Так, во вторник, 24 сентября, днем температура опустится до +9°С, прогнозируется переменная облачность, а также кратковременные осадки. Атмосферное давление в пределах нормы.

В ночь на среду, 25 сентября, похолодает до +2°С. Атмосферное давление останется в пределах нормы, однако возможны небольшие геомагнитные возмущения. Днем же столица окажется во власти холодного антициклона: ожидается переменная облачность и температура в районе +8…+10°С. В ночь на четверг, 26 сентября, температура вновь опустится до +2…+4°С. Ветер будет западный, умеренный. Также прогнозируются небольшие геомагнитные возмущения.

Днем в четверг солнце выглянет из-за облаков, температура незначительно повысится до +10…+12°С. Ночью же ожидается около +4…+6°С — без сильного ветра и осадков. Однако уже днем 27 сентября столицу плотно накроет тучами — в течении дня будет моросить дождь. Температурные показатели не изменятся: днем порядка +10…+12°С, а в ночь на 28 сентября около +5…+7°С.

Первый день выходных порадует москвичей — так, в дневное время 28 сентября ожидается переменная облачность и повышение температуры до +17°С. Ночью же похолодает до +6°С.

В последнее воскресенье сентября погода вновь ухудшится — днем столбики термометров опустятся до +10°С, пройдет небольшой дождь. Также не исключены небольшие геомагнитные возмущения.

Между тем, как напомнили в Московском планетарии, астрономическая осень на всем Северном полушарии наступила в 10.50 23 сентября. Солнце пересекло небесный экватор и перешло из Северного полушария в Южное. Как пояснили в Гидрометцентре России, именно с наступлением данного периода ночи становятся холоднее, а днем воздух едва прогревается.

Синоптики также сделали прогноз на предстоящую зиму. В декабре температура воздуха практически на всей территории страны будет соответствовать уровню средних многолетних значений. Исключение составят Сибирь и Урал, где температура будет выше нормы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в целом на территории страны ожидается теплая зима. «Долгосрочные прогнозы говорят о том, что зима предстоящего сезона будет достаточно теплой и влажной.

Очень длинные периоды оттепельной такой, сырой погоды, слякотной, с характерными гололедными явлениями, околонулевой температурой, густыми туманами, дымками», — рассказал синоптик радиостанции «Говорит Москва».

В январе погода будет соответствовать норме везде, кроме Якутиb — там ожидаются аномально низкие температуры. В феврале, как считают метеорологи, большую часть Северо-Западного федерального округа, а также Центральный федеральный округ, включая Москву и Подмосковье, ожидает похолодание.

Северный Кавказ, Иркутскую область и большую часть Дальневосточного федерального округа также ожидают аномалии. Метеорологи гидрометцентра ожидают показатели выше среднемесячных.

Однако синоптики подчеркивают, что точно спрогнозировать погоду нельзя. «Анализ с вероятностью 67-69% позволяет сделать вывод о том, что в целом за 6 месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений», — пояснили в Гидрометцентре.

Несмотря на это март 2020 года должен выдаться теплым, обещают метеорологи. Температурные значения выше нормы ожидаются сразу в нескольких субъектах страны: на юге Центрального и Приволжского округов, в Южном, Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском округах, а также в Забайкалье, Якутии и на Чукотке.