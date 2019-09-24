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На Москву обрушился ледяной дождь 

Газета.Ru + ещё 1 41 минуту назад
В Москве прошел дождь с градом и снег, передает корреспондент Газеты.Ru.
На юге столицы резко начался ливень, который перешел в град со снегом.
Дождь продлился несколько минут.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Общество , Газета.Ru
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