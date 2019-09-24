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Синоптик прогнозирует возвращение двадцатиградусного тепла в Москву 

RT на русском + ещё 3 8 минут назад
Названы сроки возвращения тепла в Москву
Фото: РИА Новости
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что двадцатиградусное тепло может вернуться в Москву в октябре.
«Тепло еще к нам вернётся, погода вернётся к норме в октябре, и может даже будут периоды, когда температурный режим будет чуть выше климатической нормы», — приводит РИА Новости слова Поздняковой.
По её словам, в дневные часы в октябре температура может достигать +15 °С и +20 °С.
Накануне сообщалось, что в Москве и Московской области начали включать отопление в жилых домах.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Татьяна Позднякова , РИА Новости
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