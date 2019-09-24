Названы сроки возвращения тепла в Москву

Синоптик прогнозирует возвращение двадцатиградусного тепла в Москву

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что двадцатиградусное тепло может вернуться в Москву в октябре.

«Тепло еще к нам вернётся, погода вернётся к норме в октябре, и может даже будут периоды, когда температурный режим будет чуть выше климатической нормы», — приводит РИА Новости слова Поздняковой.

По её словам, в дневные часы в октябре температура может достигать +15 °С и +20 °С.

Накануне сообщалось, что в Москве и Московской области начали включать отопление в жилых домах.