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Россияне доложили о любимой температуре зимой 

Рамблер 58 минут назад
Россияне доложили о любимой температуре зимой
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера выяснила, какая температура зимой для россиян самая комфортная.
41% проголосовавших ответили: «10 градусов ниже нуля».
32% опрошенных утверждают, что для них самая комфортная температура зимой — 5 градусов ниже нуля.
16% россиян ответили: «15 градусов ниже нуля», а вот 11% опрошенных предпочитают двадцатиградусную температуру (ниже нуля), поскольку мороз они очень любят.
Всего в опросе приняли участие 6 597 человек.
Российские метеорологи провели анализ климатических данных и пришли к выводу, что в отопительный сезон 2019/2020 годов температуры воздуха в стране будут около и выше нормы. Об этом сообщается на сайте Росгидромета.
Вероятность своего прогноза ученые оценили в 67-69 процентов. В октябре, по их расчетам, температуры выше нормы будут на большей части Северо-Западного федерального округа, а также на севере Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Ниже нормы средние температуры опустятся на юге Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
В ноябре по всей стране средние температуры будут около нормы, а на севере Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов — выше нормы.
Декабрь окажется теплее нормы на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и Якутии. На большей части территории РФ температуры в первый месяц зимы будут около нормы.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
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