На Украине выпал необычный «снег»

Белый, но не тает: в Запорожье выпал необычный «снег»

Запорожье с неба посыпался необычный «снег»: улицу Набережную завалило нетающими «снежинками». Видео с удивительным «природным» явлением опубликовали в сообществе Instagram ridne.zp.

На кадрах можно заметить как что-то, сильно напоминающее снег, падает с неба, но не тает, попадая на асфальт и одежду людей.

Как выяснилось, раннюю «зиму» жителям Запорожья устроили рабочие, ремонтирующие здание отеля Khortitsa Palace. И с неба на прохожих падает совсем не снег, а кусочки пенопласта и мелкий строительный мусор.

Аномалию местные жители восприняли с улыбкой, правда, как признаются девушки, такой снег путается в волосах и доставать его весьма неудобно.