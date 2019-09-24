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Белый, но не тает: в Запорожье выпал необычный «снег» 

Украина.ру 41 минуту назад
На Украине выпал необычный «снег»
Фото: РИА Новости
В Запорожье с неба посыпался необычный «снег»: улицу Набережную завалило нетающими «снежинками». Видео с удивительным «природным» явлением опубликовали в сообществе Instagram ridne.zp.
На кадрах можно заметить как что-то, сильно напоминающее снег, падает с неба, но не тает, попадая на асфальт и одежду людей.
Как выяснилось, раннюю «зиму» жителям Запорожья устроили рабочие, ремонтирующие здание отеля Khortitsa Palace. И с неба на прохожих падает совсем не снег, а кусочки пенопласта и мелкий строительный мусор.
Аномалию местные жители восприняли с улыбкой, правда, как признаются девушки, такой снег путается в волосах и доставать его весьма неудобно.
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Погода , Общество , Запорожье
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