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Метеоролог назвал регионы, куда пришло бабье лето 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Названы регионы, куда пришло бабье лето
Фото: РИА Новости
Теплая и сухая погода установилась в Калининградской, Псковской и Смоленской областях, сообщил РИА Новости глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
"В Калининграде, в Псковской и Смоленской области могут говорить, что у них бабье лето, и я где-то их поддержку. Температурный фон там нормальный будет, а, допустим, Владимирская, Ярославская и Ивановская области — вроде бы и солнышко, а ночью заморозки до минус 3, и температура средняя будет на 4 градуса ниже климатической нормы", — сказал Варакин.
Он также добавил, что юго-запад Новгородской области и Брянскую область ждет бабье лето на этой неделе.
Эксперт уточнил, что бабье лето — термин ненаучный, его применяют к теплой погоде, которая устанавливается после ненастья.
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Погода , Общество , Юрий Варакин , Росгидромет , РИА Новости , Калининград , Смоленская Область
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