Названы регионы, куда пришло бабье лето

Метеоролог назвал регионы, куда пришло бабье лето

Юрий Варакин. Теплая и сухая погода установилась в Калининградской, Псковской и Смоленской областях, сообщил РИА Новости глава ситуационного центра Росгидромета

"В Калининграде, в Псковской и Смоленской области могут говорить, что у них бабье лето, и я где-то их поддержку. Температурный фон там нормальный будет, а, допустим, Владимирская, Ярославская и Ивановская области — вроде бы и солнышко, а ночью заморозки до минус 3, и температура средняя будет на 4 градуса ниже климатической нормы", — сказал Варакин.

Он также добавил, что юго-запад Новгородской области и Брянскую область ждет бабье лето на этой неделе.

Эксперт уточнил, что бабье лето — термин ненаучный, его применяют к теплой погоде, которая устанавливается после ненастья.