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В Московском зоопарке приматов переселили в закрытые вольеры из-за холодов 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
В Московском зоопарке приматов переселили из-за холодов
Фото: РИА Новости
Приматов Московского зоопарка переселили в закрытые вольеры в теплый павильон "Дом Обезьян" из-за холодов, сообщает пресс-служба столичного зоосада.
"Наступившее похолодание вносит свои коррективы в жизнь обитателей зоопарка. И если белым медведям, полярным волкам и росомахе осенняя погода по душе, то теплолюбивые животные от нее, мягко говоря, не в восторге. В закрытые вольеры в теплом павильоне "Дом обезьян" переехали борнейские и суматранские орангутаны, равнинные гориллы, а также другие приматы", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что большую часть лета животные провели в наружных вольерах, а в помещения уходили только по ночам, когда было прохладно.
"Первой приближение осени почувствовала самка орангутана Чапи. Она начала кутаться в свой роскошный шарф-плед, принесенный заботливыми киперами. Сейчас, перебравшись во внутренний вольер, Чапи время от времени зарывается в солому и при любой возможности накрывается ковром — скорее, по привычке, чем из-за желания согреться", — добавили в зоопарке.
С наступлением холодов также перестали гулять львинохвостые макаки, мартышки диана, мандрилы, колобусы и другие приматы. Также в теплый вольер переехали кошачьи лемуры. Основная часть группы всю зиму проведет в закрытом помещении, а на экспозиции можно будет увидеть пару этих зверьков.
"Единственные из приматов, которым холода нипочем, — это японские макаки. Они продолжат находиться в открытом вольере даже зимой. Тем не менее, уже сейчас у животных есть возможность уйти во внутренний вольер, где поддерживается оптимальная температура. Полюбоваться этими уникальными макаками, а также посмотреть на подрастающего детеныша, рожденного этим летом, можно в вольере у переходного моста", — отметили в зоосаде.
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