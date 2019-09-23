Россиян предупредили о затяжном похолодании

По прогнозу Гидрометцентра, всю неделю, с 23 по 29 сентября, в центральных областях России температура воздуха будет оставаться на уровне в шесть-семь градусов тепла. Об этом пишет «Российская газета».

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала изданию, что такая температура более характерна для октября.

В столичном регионе в понедельник, 23 сентября, будет облачно с прояснениями и небольшими осадками. Днем воздух в Москве прогреется до плюс семи-девяти градусов, в области — до пяти-десяти градусов. Ветер будет северо-западным, местами с порывами до 12-17 метров в секунду.

Во вторник, 24 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков. В столице ночью будет от минус одного до плюс одного градуса, в области — от минус четырех до плюс одного. Днем температура поднимется до плюс семи-девяти градусов, а в области — до пяти-десяти градусов тепло. Ветер будем западным и северо-западным.

Ночью и днем в среду, 25 сентября, синоптики осадков не обещают. Ночные температуры будут варьироваться от минус трех до плюс двух, а дневные — от плюс шести до плюс 11, сильного ветра не ожидается.

В четверг, 26 сентября, осадков и сильного ветра не будет. Температура ночью составит от минус одного до плюс четырех градусов, днем 6-11 тепла.

К следующим выходным может стать теплее на несколько градусов, считают в Гидрометцентре. Однако значения средней суточной температуры останутся ниже нормы на четыре-пять градусов.

Некоторые российские регионы столкнутся со скачками температур. К примеру, в Красноярске неделя начнется с 24-градусного тепла, но ближе к выходным температура резко упадет на 10-15 градусов. То же самое ждет Новосибирскую и Кемеровскую области. В Челябинской и Свердловской областях в начале недели будет семь-восемь градусов тепла, а к концу недели — не выше плюс пяти градусов днем, по ночам — снег с дождем.

На севере Ростовской и Волгоградской областей неделя начнется с ночных заморозков до минус трех градусов, а в Крыму, Дагестане, Новосибирской области, Алтайском крае, на востоке Бурятии и на юге Забайкальского края прогнозируют высокую, местами чрезвычайную пожарную опасность.