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Погода в России: россиян предупредили о затяжном похолодании 

Ura.Ru 1 час назад
Россиян предупредили о затяжном похолодании
Фото: URA.RU
Всю наступившую неделю в России будет достаточно прохладно, а средние показатели температуры будут держаться на уровне октября. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
В среднем в регионах страны суточная температура составит всего 6-7 градусов, пишет «Российская газета» со ссылкой на синоптика. На Урале, по словам Паршиной, в начале недели будет теплее, чем к концу: в Свердловской и Челябинской областях в ближайшие дни ожидается 7-8 градусов, а в выходные — не больше пяти. По ночам синоптики прогнозируют снег и дождь.
Схожая погода ждет жителей Москвы. В столице температура составит 7-9 градусов, местами небольшие осадки. По-летнему тепло будет только на Черноморском побережье: там днем воздух будет прогреваться до 25-26 градусов, а ночью — до 16-18.
Накануне уральский Гидрометцентр предупредил жителей Свердловской области, что 23 и 24 сентября в регионе выпадет мокрый снег. Также осадки ожидаются в Ямало-Ненецком автономном округе. В целом наступающие раньше обычного морозы не говорят о том, что зима будет аномально холодной. Специалисты Росгидромета, как напоминает «Национальная служба новостей», прогнозируют мягкую зиму в России.
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Погода , Общество , Росгидромет , "Российская газета"
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